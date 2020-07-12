2020-07-12T10:07:55+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 12 июля будет дождь, гроза до 35 градусов жары

В Луганске будет дуть северо-восточный ветер, порывами до 14 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
12 июля в Луганске будет 35 градусов жары12 июля в Луганске будет 35 градусов жарыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

12 июля в ЛНР температура воздух прогреется до плюс 35 градусов. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике ожидается переменная облачность, местами слабый кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, во время грозы местами шквалистое усиление до 18 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит 33-35 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске – плюс 31-33 градуса.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют на уровне 32-34 градусов жары.

По предварительному прогнозу, 13 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, слабый град, температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вооруженный солдат ВСУ пытался ограбить продуктовый магазин в Станице Луганской

Охрана магазина помешала грабителю (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР некоторые переболели коронавирусом еще в январе
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко – о ситуации с коронавирусом: Пока большинство не переболеет, эпидемия не остановится
Умер тренер олимпийской сборной СССР Владимир Сальков
От коронавируса в ДНР за сутки умер один человек
Украинские боевики нанесли минометные удары по пригородам Донецка
Погода в Луганске на день: 12 июля будет дождь, гроза до 35 градусов жары
Погода в Донецке на день: 12 июля будет ясно, до +33 градусов
Коронавирус в ДНР: За три месяца полиция зафиксировала 395 нарушений ограничительных мер
Трое солдат ВСУ погибли, подорвавшись на украинских минах
В ДНР рассказали как реконструируют таможенный пункт «Успенка» на границе с Россией
Вооруженный солдат ВСУ пытался ограбить продуктовый магазин в Станице Луганской