Погода в Луганске на день: 12 июля будет дождь, гроза до 35 градусов жары
12 июля в ЛНР температура воздух прогреется до плюс 35 градусов. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- В Республике ожидается переменная облачность, местами слабый кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, во время грозы местами шквалистое усиление до 18 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит 33-35 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске – плюс 31-33 градуса.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют на уровне 32-34 градусов жары.
По предварительному прогнозу, 13 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, слабый град, температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.
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ИСТОЧНИК KP.RU