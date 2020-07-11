Вооруженный солдат ВСУ пытался ограбить продуктовый магазин в Станице Луганской

11 Июль 2020 2020-07-11T18:49:51+03:00

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В одном из магазинов Станицы Луганской произошла попытка ограбления. Вооруженный солдат ВСУ пытался украсть продукты и алкоголь. Однако охрана помешала грабителю. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Охранник продуктового магазина «Ермак» пресек попытки военнослужащего 25-й отдельной воздушно-десантной бригады вынести без оплаты спиртные напитки и продукты на сумму более двух тысяч гривен, - говорят в НМ ЛНР. - Военнослужащий был вооружен, но находился в неадекватном состоянии, что позволило охране магазина справиться с ним без привлечения полиции, ограничившись изъятием продуктов.

Отмечается, что из-за неудачного ограбления украинский солдат решил выместить злость на рекламных плакатах и дорожных знаках.

- При этом громко комментируя свое отношение к местному населению, которое, по его мнению, совсем перестало уважать «защитников Украины», - рассказывают в оборонном ведомстве Республики. - Через два часа нарушителя общественного порядка забрал патруль военной службы правопорядка.

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ИСТОЧНИК KP.RU