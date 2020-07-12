Погода в Донецке на день: 12 июля будет ясно, до +33 градусов
В Донецке и Донецкой Народной Республике 12 июля будет ясно. По прогнозам синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха днем прогреется до 31-33 градусов.
В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.
12 июля почитается память святых апостолов Петра и Павла. Этот день считается макушкой лета. Наши предки заметили, если ясно на Петров день - год будет хорошим, а если дожди - 40 дней еще будет ненастье. Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. По этому поводу существовала поговорка: «Петр-Павел жару прибавил». Если кукушка кукует после Петрова дня, то, значит, лето будет хорошее, долгое и снег нескоро выпадет.
По прогнозам синоптиков, 13 июля ожидается переменная облачность, дождь, прохладнее станет незначительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU