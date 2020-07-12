2020-07-12T09:22:49+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 12 июля будет ясно, до +33 градусов

В Донецке будет дуть северо-восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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12 июля в Донецке воздух прогреется до +33 градусов12 июля в Донецке воздух прогреется до +33 градусовФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке и Донецкой Народной Республике 12 июля будет ясно. По прогнозам синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха днем прогреется до 31-33 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

12 июля почитается память святых апостолов Петра и Павла. Этот день считается макушкой лета. Наши предки заметили, если ясно на Петров день - год будет хорошим, а если дожди - 40 дней еще будет ненастье. Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. По этому поводу существовала поговорка: «Петр-Павел жару прибавил». Если кукушка кукует после Петрова дня, то, значит, лето будет хорошее, долгое и снег нескоро выпадет.

По прогнозам синоптиков, 13 июля ожидается переменная облачность, дождь, прохладнее станет незначительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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