Коронавирус в ДНР: За три месяца полиция зафиксировала 395 нарушений ограничительных мер

11 Июль 2020 2020-07-11T21:22:54+03:00

Об этом сообщили в правоохранительных органах Республики

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За три месяца сотрудники правоохранительных органов Донецкой Народной Республики составили 395 административных протоколов за нарушение ограничительных мер. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

- С начала проведения проверок сотрудники полиции составили 395 протоколов по фактам нарушения гражданами режима самоизоляции и 47 административных материалов в отношении представителей сферы торговли и общественного питания, – говорится в сообщении.

За прошлую неделю правоохранители провели 4221 проверку людей, которые находятся на самоизоляции.

- Составили 166 протоколов по фактам нарушения карантина. В ходе проверок магазинов полицейские задокументировали 70 нарушений санитарно-гигиенических норм торговыми работниками, - рассказали в МВД Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU