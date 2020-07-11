В ДНР рассказали как реконструируют таможенный пункт «Успенка» на границе с Россией

11 Июль 2020 2020-07-11T19:17:08+03:00

Пропускная способность «Успенки» возрастет на 30-40 процентов

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На таможенном пункте «Успенка» на границе с Россией пройдет реконструкция. Появятся дополнительные полосы для транспорта, автовокзальное помещение и новое оборудование. Об этом Донецкому агентстве новостей рассказал министр доходов и сборов Донецкой Народной Республики Евгений Лавренов.

Он отметил, что сейчас проводятся подготовительные работы.

- Демонтаж и перенос существующих конструкций, ограждение периметра застройки и прочее, - сказал Лавренов.

По его словам, после проведения реконструкции и увеличения штатной численности на таможенном пункте «Успенка» ожидается рост пропускной способности примерно на 30-40 процентов.

- Реконструкцию таможенного пункта «Мариновка» мы планируем в 2021 году, – отметил Лавренов.

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Об этом сообщил руководитель Республики в СЦКК Михаил Филипоненко (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU