В ДНР рассказали как реконструируют таможенный пункт «Успенка» на границе с Россией
На таможенном пункте «Успенка» на границе с Россией пройдет реконструкция. Появятся дополнительные полосы для транспорта, автовокзальное помещение и новое оборудование. Об этом Донецкому агентстве новостей рассказал министр доходов и сборов Донецкой Народной Республики Евгений Лавренов.
Он отметил, что сейчас проводятся подготовительные работы.
- Демонтаж и перенос существующих конструкций, ограждение периметра застройки и прочее, - сказал Лавренов.
По его словам, после проведения реконструкции и увеличения штатной численности на таможенном пункте «Успенка» ожидается рост пропускной способности примерно на 30-40 процентов.
- Реконструкцию таможенного пункта «Мариновка» мы планируем в 2021 году, – отметил Лавренов.
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ИСТОЧНИК KP.RU