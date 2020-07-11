Трое солдат ВСУ погибли, подорвавшись на украинских минах
Трое солдат вооруженных формирований Украины погибли, подорвавшись на установленных сослуживцами минах. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
- Командование 30-й бригады ВСУ не поставило в известность о новых минных полях вернувшиеся с ликвидации пожаров в Новоайдарском районе подразделения, что явилось причиной очередного чрезвычайного происшествия с гибелью военнослужащих, - рассказывают в НМ ЛНР. - В результате наезда автомобиля ВСУ на противотанковую мину ТМ-62 младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, а командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался при эвакуации в медучреждение населенного пункта Попасная.
Командование бригады пытается уйти от ответственности.
- И уже включило фамилии погибших солдат в списки самовольно оставивших часть, а версия гибели офицера в настоящее время проходит согласование в штабе оперативно-тактической группировки «Север», - сказали в оборонном ведомстве Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU