2020-07-11T17:08:21+03:00
Политика

ЛНР готовится к строительству пунктов пропуска на линии разграничения с Украиной в Золотом и Счастье

Об этом сообщил руководитель Республики в СЦКК Михаил Филипоненко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ЛНР приступила к подготовке к строительству КПП. Фото: ЛИЦЛНР приступила к подготовке к строительству КПП. Фото: ЛИЦ
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Представители Луганской Народной Республики начали работы по благоустройству контрольно-пропускных пунктов на линии разграничений с Украиной в Золотом и Счастье. Об этом сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

- В соответствии с достигнутыми 8 июля договоренностями в Контактной группе саперами Народной милиции ЛНР при координации представительства ЛНР в СЦКК начаты работы по проверке местности на предмет наличия взрывоопасных предметов в районах строительства инфраструктуры пунктов пропуска «Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое», - сказал он.

Кроме этого, проводятся работы по очистке места работ от растительности.

Отмечается, что данный момент инженерные подразделения Народной милиции ЛНР провели работы по обследованию участков застройки, и коммунальные службы приступили к расчистке данных участков и подготовке под будущее строительство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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