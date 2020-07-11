2020-07-11T12:20:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 24 жителей

За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 1360 жителей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1360 жителейЗа все время коронавирус в ДНР выявлен у 1360 жителейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 24 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Два случая заражения коронавирусом зарегистрировано у прибывших из Украины 7 июля. Они проходили обсервацию в городской клинической больнице №9 Макеевки, - рассказывают в здравоохранительном ведомстве Республики. - Заболевшие переведены в специализированные учреждения здравоохранения.

Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее.

- По результатам двух отрицательных тестов было выписано 17 человек, - рассказали в Минздраве Республики.

За все время коронавирусная инфекция была выявлена у 1360 жителей Донецкой Народной Республики. Из этого числа 618 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 79 летальных случаев. Лечение продолжают 663 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кинотеатры открылись: Низкие цены, шахматный порядок и дезинфекция всего

С 3 июля в Донецке заработали все кинозалы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинская армия выпустила по ДНР 54 боеприпаса
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 24 жителей
Погода в Донецке на день: 11 июля столбик термометра поднимется до +29 градусов
В ДНР выпустили марку и конверт к юбилею выдающегося шахтерского поэта Павла Беспощадного
Киевские силовики заминировали четыре населенных пункта в зоне так называемой «ООС»
В ДНР временно будет отсутствовать эфирное вещание
Пострадавшие от украинской агрессии первомайцы поехали в Москву для консультации по подаче исков в ЕСПЧ
На 84-м году жизни скончался легендарный игрок донецкого «Шахтера» 60-х годов Владимир Сальков
В ЛНР рассказали, как на самом деле работает спецпроект СБУ «Тебя ждут дома»
Купание в водоемах Донецка запрещено по санитарным причинам
ВСУ обстреляли поселок в ЛНР, где в тот момент находились следователи отдела по расследованию военных преступлений
Подчиненные Порошенко подразделения ВСУ готовят провокацию против президента Украины Зеленского
Почему Амвросиевский карьер закрыт для купания
Проснулись под звуки канонады: Украинские боевики рано утром открыли минометный огонь по окраинам Донецка и Ясиноватой
За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у четырех жителей