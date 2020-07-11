11 Июль 2020 2020-07-11T12:20:04+03:00

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1360 жителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 1360 жителей

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Коронавирус в ДНР выявлен еще у 24 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Два случая заражения коронавирусом зарегистрировано у прибывших из Украины 7 июля. Они проходили обсервацию в городской клинической больнице №9 Макеевки, - рассказывают в здравоохранительном ведомстве Республики. - Заболевшие переведены в специализированные учреждения здравоохранения.

Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее.

- По результатам двух отрицательных тестов было выписано 17 человек, - рассказали в Минздраве Республики.

За все время коронавирусная инфекция была выявлена у 1360 жителей Донецкой Народной Республики. Из этого числа 618 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 79 летальных случаев. Лечение продолжают 663 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU