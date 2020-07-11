Погода в Донецке на день: 11 июля столбик термометра поднимется до +29 градусов
В воскресенье, 5 июля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла.
- Небо в Донецке будет ясным до конца дня, - говорится в сообщении синоптиков.
Утром температура воздуха покажет 24 градусов тепла, днем станет теплее – до 29 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 23 градусов тепла.
Отмечается, что день пройдет без осадков.
Скорость ветра до 3,2 метров в секунду.
Народный прогноз погоды: В прежние времена заметили, что на кануне Петрова дня (12 июля) солнце необычайно горело, разливалось красками. В этот день наши предки слушали кукушку: если она переставала куковать - зима рано придёт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР временно будет отсутствовать эфирное вещание
15 июля эфирное вещание будет отсутствовать из-за плановой профилактики оборудования (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU