Погода в Донецке на день: 11 июля столбик термометра поднимется до +29 градусов

11 Июль 2020 2020-07-11T11:15:49+03:00

Погода в Донецке 11 июля будет ясной

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В воскресенье, 5 июля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла.

- Небо в Донецке будет ясным до конца дня, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет 24 градусов тепла, днем станет теплее – до 29 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 23 градусов тепла.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Скорость ветра до 3,2 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: В прежние времена заметили, что на кануне Петрова дня (12 июля) солнце необычайно горело, разливалось красками. В этот день наши предки слушали кукушку: если она переставала куковать - зима рано придёт.

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ИСТОЧНИК KP.RU