2020-07-10T22:12:58+03:00
Общество

В ДНР временно будет отсутствовать эфирное вещание

15 июля эфирное вещание будет отсутствовать из-за плановой профилактики оборудования
Екатерина Сорока
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Телеканалы Республики на данный момент могут смотреть жители ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей УкраиныТелеканалы Республики на данный момент могут смотреть жители ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей УкраиныФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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У телевизионных абонентов Донецкой Народной Республики временно будет отсутствовать теле- и радиовещание в связи с ежеквартальной профилактикой оборудования. Дата отключения – 15 июля. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства связи ДНР.

— Сообщаем, что 15 июля в период с 2.00 до 12.00 будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания государственного предприятия «Радиотелевизионный передающий центр». На время профилактики эфирное вещание будет отсутствовать по всей территории Донецкой Народной Республики, —говорится в сообщении.

Напомним, что в 2017 году в ДНР появилось собственное эфирное телевизионное и радиовещание. Для этого было создано Государственное предприятие «Радиотелевизионный передающий центр».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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