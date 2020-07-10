В ДНР временно будет отсутствовать эфирное вещание

10 Июль 2020 2020-07-10T22:12:58+03:00

Телеканалы Республики на данный момент могут смотреть жители ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей Украины Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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У телевизионных абонентов Донецкой Народной Республики временно будет отсутствовать теле- и радиовещание в связи с ежеквартальной профилактикой оборудования. Дата отключения – 15 июля. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства связи ДНР.

— Сообщаем, что 15 июля в период с 2.00 до 12.00 будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания государственного предприятия «Радиотелевизионный передающий центр». На время профилактики эфирное вещание будет отсутствовать по всей территории Донецкой Народной Республики, —говорится в сообщении.

Напомним, что в 2017 году в ДНР появилось собственное эфирное телевизионное и радиовещание. Для этого было создано Государственное предприятие «Радиотелевизионный передающий центр».

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ИСТОЧНИК KP.RU