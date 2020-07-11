В ДНР выпустили марку и конверт к юбилею выдающегося шахтерского поэта Павла Беспощадного

11 Июль 2020 2020-07-11T10:20:02+03:00

Павел Беспощадный – автор известного выражения «Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано»

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«Почта Донбасса» выпустила новую художественную марку и конверт. На этот раз их посвятили 125-летию со дня рождения выдающегося шахтерского поэта Павла Беспощадного. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— Государственного предприяти «Почта Донбасса» вводит в обращение художественную почтовую марку, конверт первого дня и специальный почтовый штемпель первого дня, приуроченные к 125-летию со дня рождения Павла Беспощадного (Иванова), выдающегося русского и советского поэта, воспевавшего в своих произведениях шахтерский край, — говорится в сообщении.

Марка и конверт выпущены ограниченным тиражом. Их можно приобрести в любом отделении «Почты Донбасса». Стоимость марки – 35 рублей, а конверта – 12 рублей.

Добавим, что Павел Беспощадный – это знаменитый советский поэт, а также автор крылатого выражения «Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано». Его жизнь и творчество напрямую связаны с Донбассом. После смерти в его честь была названа школа и улица в Горловке.

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ИСТОЧНИК KP.RU