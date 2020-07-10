На 84-м году жизни скончался легендарный игрок донецкого «Шахтера» 60-х годов Владимир Сальков
9 июля на 84-м году жизни скончался легендарный игрок донецкого «Шахтера» 1960-х годов Владимир Максимович Сальков. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Футбольного союза ДНР.
Всю свою профессиональную карьеру он посвятил донецкому футбольному клубу. Он играл за «Шахтер» девять лет и провел больше 250 матчей. В 1961 году его команда завоевала победу в Кубке СССР в 1961 году. Это был первый раз, когда «горняки» подняли над головой такой трофей. А в 1962 году они повторили свой успех. В обоих матчах Владимир Максимович выступал в качестве капитана команды.
По окончанию карьеры футболиста Сальков перешел в разряд тренеров. В 1975 году он привел «Шахтер» до финала чемпионата СССР, где команда получила серебряную медаль. Впервые за всю свою историю. А в 1978 году они стали бронзовым призером чемпионата и финалистом Кубка Союза ССР.
— За свою жизнь Владимир Максимович был несколько раз награжден государственными наградами, но больше всего гордился тем, что он – кавалер почетного знака «Шахтерская слава» трех степеней, — говорится в сообщении пресс-службы. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Максимовича. Память об этом замечательном человека навсегда сохраниться в наших сердцах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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