Киевские силовики заминировали четыре населенных пункта в зоне так называемой «ООС»

11 Июль 2020 2020-07-11T09:09:20+03:00

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Всю неделю силовики ВСУ минировали населенные пункты в зоне так называемой «Операции объединенных сил». Об этом сообщил сегодня офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

— За текущую неделю нами зафиксирована установка минно-взрывных заграждений саперами 30-й и 93-й бригад в районах населенных пунктов Новотошковское, Трехизбенка, Молодежное и Попасная, — говорится в сообщении.

Также офицер добавил, что украинские СМИ регулярно сообщают, что ВСУ успешно проводят разминирование в зоне «ООС» благодаря иностранным инструкторам из США, Канады и Великобритании.

— На деле же показное разминирование ограничивается съемкой отчетного материала для демонстрации в СМИ, а саперы из стран НАТО обучают украинских коллег не тонкостям безопасного разминирования взрывных устройств, а таким знаниям как порядок установки инженерных заграждений и применение сил и средств дистанционного минирования, — отметил офицер пресс-службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU