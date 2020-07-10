Пострадавшие от украинской агрессии первомайцы поехали в Москву для консультации по подаче исков в ЕСПЧ

10 Июль 2020 2020-07-10T21:08:37+03:00

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Группа пострадавших от украинской агрессии жителей ЛНР поехала в Москву, чтобы получить консультацию адвоката по оформлению иска в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщила пресс-служба общественной организации «Мемориал», которая помогает людям с поездками.

— Состоялся очередной выезд жителей ЛНР, пострадавших в результате украинской агрессии, для оформления исковых формуляров в Европейский суд по правам человека, расположенном во французском Страсбурге, — говорится в сообщении. — 8 июня провели рабочую встречу инициативной группы пострадавших жителей Первомайска с адвокатами правозащитной фирмы (Москва), более пяти лет оказывающей помощь пострадавшим от украинской агрессии.

Добавим, что это не первая поездка жителей ЛНР в Москву для оформления иска в ЕСПЧ. Это была уже седьмая группа. Каждая состояла по 18 человек, каждый из которых представлял интересы свои, родных, близких и соседей, которые не имеют возможность выехать за границы Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU