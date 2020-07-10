В ЛНР рассказали, как на самом деле работает спецпроект СБУ «Тебя ждут дома»
Сегодня на брифинге в Луганске офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин рассказал, как на самом деле работает спецпроект СБУ «Тебя ждут дома».
Со слов офицера, проект был создан специально для переманивания военнослужащих Республики и их семьи на территорию Украины. Им обещают прекращение уголовного преследования. Но при этом, ни какими законодательными актами обещания СБУ не подкреплены.
— Под воздействием пыток и угроз расправы с их близкими, все попавшие в ловушку спецслужбы люди, давали необходимые показания, об участии в боевых действиях против ВСУ, — говорится в сообщении Мазейкина. — В последствии, в отношении них были возбуждены уголовные дела, по которым ни в чём не повинные граждане отправлялись в исправительные учреждения на срок от 10 до 15 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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