2020-07-10T19:26:03+03:00
Политика

В ЛНР рассказали, как на самом деле работает спецпроект СБУ «Тебя ждут дома»

Программа создана для выманивания военнослужащих Народной милиции и их родственников на подконтрольную Украине территорию
Екатерина Сорока
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СБУ усилила работу по выманиванию военнослужащих ЛНР на Украину. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"СБУ усилила работу по выманиванию военнослужащих ЛНР на Украину. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"
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Сегодня на брифинге в Луганске офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин рассказал, как на самом деле работает спецпроект СБУ «Тебя ждут дома».

Со слов офицера, проект был создан специально для переманивания военнослужащих Республики и их семьи на территорию Украины. Им обещают прекращение уголовного преследования. Но при этом, ни какими законодательными актами обещания СБУ не подкреплены.

— Под воздействием пыток и угроз расправы с их близкими, все попавшие в ловушку спецслужбы люди, давали необходимые показания, об участии в боевых действиях против ВСУ, — говорится в сообщении Мазейкина. — В последствии, в отношении них были возбуждены уголовные дела, по которым ни в чём не повинные граждане отправлялись в исправительные учреждения на срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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