Купание в водоемах Донецка запрещено по санитарным причинам

10 Июль 2020 2020-07-10T18:28:59+03:00

Какая бы жара не была на улице, лучше воздержаться от купания в водоемах города Донецка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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В администрации Донецка призывают жителей города воздержаться от купания в водоемах. Согласному проведенному анализу проб воды практически в ста процентах случаев наблюдается сильное загрязнение.

— Согласно проведенному в 2020 году Донецким городским центром Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ ДНР анализу проб воды водоёмов города Донецка, в 96 % проб вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по химическим показателям (содержание нефтепродуктов, сульфатов, взвешенных веществ, фенолов), — говорится в сообщении.

Кроме того, в некоторых водоемах еще была обнаружена кишечная палочка.

— 52 % проб вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по бактериологическим показателям – зарегистрировано содержание кишечной палочки. Уважаемые жители города, берегите своё здоровье и жизнь! — добавили в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU