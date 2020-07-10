Купание в водоемах Донецка запрещено по санитарным причинам
В администрации Донецка призывают жителей города воздержаться от купания в водоемах. Согласному проведенному анализу проб воды практически в ста процентах случаев наблюдается сильное загрязнение.
— Согласно проведенному в 2020 году Донецким городским центром Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ ДНР анализу проб воды водоёмов города Донецка, в 96 % проб вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по химическим показателям (содержание нефтепродуктов, сульфатов, взвешенных веществ, фенолов), — говорится в сообщении.
Кроме того, в некоторых водоемах еще была обнаружена кишечная палочка.
— 52 % проб вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по бактериологическим показателям – зарегистрировано содержание кишечной палочки. Уважаемые жители города, берегите своё здоровье и жизнь! — добавили в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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