Почему Амвросиевский карьер закрыт для купания

10 Июль 2020 2020-07-10T16:35:51+03:00

После положительного заключения экспертов соответствующих компетентных служб и получения необходимых разрешений будет проведено обустройство Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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7 июля руководство компании «Пик-Цемент» в социальных сетях сообщило о том, что популярный Амвросиевский карьер официально закрыт для купания.

Этот водоем известен своей кристально чистой водой и красивыми видами. Поэтому местные жители часто его сравнивают с Мальдивами. Однако водоем никогда не предназначался для массового отдыха. Поскольку, он находится на территории цементного завода, где с понедельника по пятницу работает тяжелая строительная техника.

— Нахождение на нем регламентируется Правилами промышленной безопасности, которыми присутствие на территории карьера посторонних, а тем более купание, строго запрещены! — говорится в сообщении «Пик-Цемент». — Хотя, необходимо признать, что в прошлом многие местные жители нарушали эти запреты. Вероятно, из-за этого информация о карьере как месте, где можно искупаться и отдохнуть, была подхвачена СМИ и Интернет-пабликами, в результате чего число нарушителей значительно возросло.

Но, похоже, что недолго карьеру осталось быть изолированным. Руководство компании пообещало рассмотреть предложение о том, чтобы превратить Амвросиевский карьер и близлежащую к нему территорию в место массового отдыха.

— Согласно действующему законодательству, для этого должны быть проведены соответствующие санитарно-гигиенические, экологические и другие исследования безопасности объекта для отдыхающих, — добавило руководство компании.

Когда заключение экспертов будет добыто, на территории водоема хотят сделать пляж и организовать движение частного и общественного транспорта. Но до тех пор, Амвросиевский карьер – промышленный объект, закрытый для посещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU