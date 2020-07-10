Подчиненные Порошенко подразделения ВСУ готовят провокацию против президента Зеленского
Экс-командующий и сторонник политика бывшего президента Михаил Забродский под видом повышения престижа десантно-штурмовых войск Украины обеспечил своих подчиненных новым вооружением. Таким образом, он хочет купить поддержку военнослужащих на осенних протестных акциях против действующего президента Владимира Зеленского. Об этом заявили сегодня в Управлении Народной милиции ДНР.
— Бурная деятельность Забродского несет и скрытый от общего взгляда коварный замысел. По имеющимся у нас сведениям, бывший командующий ДШВ планирует воспользоваться поддержкой своих подчиненных во время предстоящих осенних протестных акций против Зеленского, — говорится в сообщении.
Чтобы удостовериться, что на акциях будет силовая поддержка, Забродский связался с командирами 25, 95 и 79 бригад.
— Также командование бригад приступило к разработке планов информационного воздействию на военнослужащих по дискредитации работы действующего президента Украины В. Зеленского, — добавили в заявлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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