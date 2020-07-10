2020-07-10T13:28:27+03:00
Политика

Проснулись под звуки канонады: Украинские боевики рано утром открыли минометный огонь по окраинам Донецка и Ясиноватой

Данные о последствиях обстрелов уточняются
Екатерина Сорока
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За прошедшие сутки ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"За прошедшие сутки ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"
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Рано утром украинские силовики открыли минометный огонь по населенным пунктам Республики. Под обстрелом оказались окраины Донецка и Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 6.05 – населенный пункт Спартак: выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра, — говорится в сообщении. — 6.10 – населенный пункт Минеральное: выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра.

По оперативной информации Представительства ДНР в СЦКК, обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в подконтрольной Киеву Авдеевки. Более детальная информация о последствиях огня уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Проснулись под звуки канонады: Украинские боевики рано утром открыли минометный огонь по окраинам Донецка и Ясиноватой
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