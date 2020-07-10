Проснулись под звуки канонады: Украинские боевики рано утром открыли минометный огонь по окраинам Донецка и Ясиноватой
Рано утром украинские силовики открыли минометный огонь по населенным пунктам Республики. Под обстрелом оказались окраины Донецка и Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 6.05 – населенный пункт Спартак: выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра, — говорится в сообщении. — 6.10 – населенный пункт Минеральное: выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра.
По оперативной информации Представительства ДНР в СЦКК, обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в подконтрольной Киеву Авдеевки. Более детальная информация о последствиях огня уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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