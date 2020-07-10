2020-07-10T10:04:58+03:00
Политика

ВСУ из зенитки и гранатометов обстреляли пригороды Горловки и Донецка - есть повреждения

В результате загорелось поле, оборвана линия электропередач и поврежден один дом
Екатерина Сорока
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В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 39 единиц. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 39 единиц. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"
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За прошедшие сутки ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелами оказались населенных пункты в Донецком и Горловском направлениях. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Общее число примененных боеприпасов – 105 единиц. Украинские силовики использовали гранатометы разных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие. Также было сделано 40 выстрелов из зенитной установки.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Никитовка, пос. ш-ты им. Гагарина, Байрак), Доломитное, Зайцево, Донецк (Вольво-центр, пос. ш-ты Трудовской), Жабичево, Александровка, — говорится в сообщении Представительства.

Добавим, что ранее Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что вчера под минометный огонь попало село Никитовка. В результате загорелось поле вблизи высоковольтной линии электропередач. Также был найден обрыв ЛЭП из-за чего три улицы были обесточены.

Тем временем в Докучаевске в одном из домов по улице Ленина было зафиксировано повреждение остекления.

Жертв среди мирных жителей Республики за отчетный период зафиксировано не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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