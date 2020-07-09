Армия Украины обстреливает Республику по всем направлениям из минометов и зениток

9 Июль 2020 2020-07-09T21:39:36+03:00

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Силовики Киева вечером нанесли массированные удары по окраинам Донецка и Горловки с применением минометов, гранатометов и зенитных установок.

- В 19:15 по направлению Новолуганское – Доломитное выпущено восемь мин калибром 120 мм и три мины калибром 82 мм. В 19:40 по направлению Жованка – Зайцево (южное) выпущено семь мин калибром 120 мм. В 20:00 выпущено четыре мины калибром 120 мм по направлению Майорск – Никитовка и 16 мин того же калибра по направлению Новолуганское – Байрак, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Кроме того из Марьинки велся огонь по поселку Александровка на западной окраине столицы.За 45 минут по населенному пункту выпущено в общей сложности восемь гранат из РПГ.

Жители Донбасса отчаялись дождаться окончания войны.

- В ток-шоу снова с умным видом рассуждают о возможности нашего присоединения к России, тем временем, ВСУ абсолютно безнаказанно разносит наши дома в щепки, такими темпами скоро и присоединять будет нечего, - рассуждает жительница Трудовских Ирина.

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ИСТОЧНИК KP.RU