В ДНР задержали террориста-рецидивиста, который тайно проник в Республику

Правоохранители Донецкой Народной Республики задержали террориста-рецидивиста.

- Сотрудники полиции задержали 29-летнего уроженца Донецка Григория Синченко, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений на территории, - говорится в сообщении.

Синченко попал в поле зрения силовиков еще четыре года назад. Он бы задержан за подрывы киосков и электроопор. Злоумышленник вымогал деньги у предпринимателей, угрожая уничтожить их имущество.

- Совершал я это с помощью самодельных взрывных устройств с целью получения финансовой выгоды, - рассказывает на допросе задержанный. На месте преступления я оставлял листовки, в которых было написано, чтобы мне перечислили деньги: «Заплатите и взрывы прекратятся».

Синченко дал показания. Фото: МВД ДНР

Правоохранители установили, что преступник сам изготавливал взрывные устройства из подручных материалов.

- Испытывал взрывные устройства в лесопосадке. Подрывал деревья. Подорвал электроопору в Пролетарском районе для испытания мощности – устройство взорвалось, но опора не упала, - сказал Синченко.

Избежать ответственности злоумышленнику не удалось. Тогда полицейские установили личность подрывника и задержали его.

- Я просидел около года в следственном изоляторе. После чего был обменян в Украину. Всем пленным президент обещал по 100 тысяч гривен. Я получил деньги. Приобрел рюкзак, GPS-навигатор и разные вещи и отправился назад в ДНР.

В правоохранительных органах рассказали, что мужчина нелегально проник на территорию Республики и скрывался.

- Синченко вынашивал план мести и планировал очередную серию взрывов, - говорят в МВД ДНР. - Своей целью он выбрал объекты транспортной инфраструктуры.

Зимой 2019 года преступник взорвал железнодорожный мост в Пролетарском районе. На достигнутом решил не останавливаться. Следующими целями стали объекты электрообеспечения.

- Я взорвал несколько электроопор в Шахтерске и Иловайске. Но не все получилось. Некоторые устройства не сработали, - рассказал подрывник.

Также мужчина причастен к повреждению имущества республиканского оператора связи.

- Позднее я взорвал сотовую станцию «Феникс» и выложил видео в интернет, - сказал подрывник.

Позже Синченко организовал слежку за сотрудниками правоохранительных органов Республики и планировал их убийство.

- Я узнал фамилии оперативных сотрудников ОБОП и при помощи социальных сетей разными способами убеждал людей, чтобы они наблюдали за этими домами, - говорит преступник. - Присылал им фото сотрудников и просил, что, если они появятся, чтобы говорили мне. За это обещал денежное вознаграждение.

В правоохранительном ведомстве рассказывают, что слежка не принесла желаемых результатов. Мужчина решил изменить тактику действий и стал искать сообщников для физического устранения правоохранителей.

- Связался с людьми, которые нуждались в деньгах, - вспоминает о подготовке к преступлению Синченко. - Предложил им тысячу долларов за закладку собранного мной взрывного устройства под автомобиль сотрудника ОБОП.

Позже Синченко решил сам заложить взрывное устройство под автомобиль, который, по его мнению, принадлежал сотруднику полиции.

- Через несколько дней, после того, как я заложил устройство – был задержан, - сказал преступник.

Правоохранители выясняют детали преступной деятельности задержанного и его подельников.

- В ходе следственных действий правоохранители установили места пребывания задержанного и изъяли вещественные доказательства его причастности к совершению преступлений, - сообщили в МВД ДНР.

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