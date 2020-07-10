2020-07-10T09:19:24+03:00
Общество

Погода на день в Донецке: 10 июля ожидается переменная облачность

Температура воздуха поднимется до отметки 26 градусов тепла
Екатерина Сорока
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За последние 130 лет 10 июля в Донецке самая высокая температура составляла 37 градусов, а самая низкая – 8 градусовЗа последние 130 лет 10 июля в Донецке самая высокая температура составляла 37 градусов, а самая низкая – 8 градусовФото: Алина Ефименко
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Погода в Донецке на 10 июля по прогнозам синоптиков будет без осадков, ожидается переменная облачность. Облака на небе появятся только днем, а вечером небо над городом снова будет ясным.

Днем температура воздуха поднимется до отметки 26 градусов тепла. Также будет небольшой ветер. Скорость воздушных потоков составит 4 – 10 метров в секунду, дуть будут в северном направлении.

Народный прогноз погоды. 10 июля отмечается день памяти преподобного Сампсона Странноприимца. Наши предки в этот день предсказывали погоду на остаток лета и начало осени. Если на Сампсона Странноприимца шли дожди, то они будут лить до самого Бабьего лета. А если погода весь день была солнечная, то она продержится такой еще семь недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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