Погода в Луганске на день: Аномальная жара в столице ЛНР отступила

10 Июль 2020 2020-07-10T08:00:51+03:00

За 130 лет 10 июля в Луганске самая высокая температура составляла 37 градусов, а самая нихкая – 8 градусов Фото: Алина Ефименко

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Аномальная жара в Луганске прекратилась. Практически всю неделю температура на улице держалась на отметке 36 – 49 градусов жары. На 10 июля синоптики прогнозируют падение температуры аж до 28 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

—10 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный и северный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 23-28 градусов тепла, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 26 – 28 градусов выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 24 – 26 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 25 до 27 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU