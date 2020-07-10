Погода в Луганске на день: Аномальная жара в столице ЛНР отступила
Аномальная жара в Луганске прекратилась. Практически всю неделю температура на улице держалась на отметке 36 – 49 градусов жары. На 10 июля синоптики прогнозируют падение температуры аж до 28 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
—10 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный и северный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 23-28 градусов тепла, — говорится в сообщении.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 26 – 28 градусов выше нуля.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 24 – 26 градусов выше нуля днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 25 до 27 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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