Пожар на Луганщине грозит подрывом складов боеприпасов ВСУ

9 Июль 2020 2020-07-09T09:20:03+03:00

Жителей в 10-километровой зоне от населенных пунктов Чистый Лиман и Смоляниново призывают экстренно покинуть район чрезвычайного происшествия. Фото: Илья Богатиков

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Лесной пожар на подконтрольной Киеву территории Луганщины может привести к подрыву складов боеприпасов и уничтожению техники ВСУ.

- Днем 6 июля в Новоайдарском районе возник лесной пожар на площади около 50 гектаров. Утром 7 июля пожар был локализован, однако к вечеру огонь распространился на село Смоляниново и лесничество вблизи села Капитаново, - сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

Пожаром уничтожены 23 и повреждены 36 жилых домов в Смоляниново, также уничтожены 80 дачных домов в кооперативе "Волчье озеро". Подтверждена гибель пяти человек; девять человек, в том числе два ребенка, госпитализированы.

- По нашим данным, обширный лесной пожар в Луганской области достиг мест дислокации подразделений 93-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ в районах населенных пунктов Чистый Лиман и Смоляниново, - говорится в сообщении.

8 июля началась эвакуация танков Т-64БВ и имущества полевого артиллерийского склада с боеприпасами калибра 122, 125 и 152 мм. Однако "в течение дня из-за смены направления ветра скорость распространения огня резко увеличилась, что поставило под угрозу уничтожения стоянки с бронетехникой и склада с боеприпасами".

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ИСТОЧНИК KP.RU