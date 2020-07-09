2020-07-09T21:18:28+03:00
Общество

Гигантский голубь, необычный фонтан: Продолжается реконструкция площади в Мариуполе

Она потянет почти на 70 миллионов гривен
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В центре Мариуполя ежедневно работают строители, чтобы уже этой осенью горожане смогли прогуляться по зеленым аллеям и под струями фонтана площади Свободы. Фото: 0629.com.uaВ центре Мариуполя ежедневно работают строители, чтобы уже этой осенью горожане смогли прогуляться по зеленым аллеям и под струями фонтана площади Свободы. Фото: 0629.com.ua
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В Мариуполе на площади Свободы, которая сейчас находится в стадии масштабной реконструкции, установили гигантского металлического голубя, передает городской сайт.

Металлическая конструкция на столбе будет выполнять роль прожектора. Обещают также после установки продемонстрировать ее остальные спецэффекты.

При этом на площади смонтируют еще несколько подобных конструкций.

А настоящей «фишкой» площади станет фонтан, под которым можно будет пройти. Его уже установили и зимой он запускался в тестовом режиме. Реконструкция площади и установка фонтана обойдется городу в 68,3 млн грн.

Сейчас на площади активно монтируются зрительские трибуны. Появится здесь и символическая композиция «Колокол мира», на который будут написаны цитаты великих людей. Также на площади установят большой цветной экран.

На территории площади уже зеленеют около 350 новых саженцев – всего новых деревьев здесь будет более 400: магнолии, тюльпановое дерево, гледичия, липа, два сорта клёнов красных, дуб болотный, плакучая сакура, сербские елочки и черная сосна. Вскоре здесь также появятся разнообразные арт-объекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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