2020-07-09T20:09:22+03:00
Звезды

В драмтеатре Донецка открылась выставка памяти ровесника муздрамы - актера Михаила Бондаренко

На ней воссоздана гримерная комната заслуженного артиста Украины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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На выставке представлен коллаж из фотографий. Фото: muzdrama.ruНа выставке представлен коллаж из фотографий. Фото: muzdrama.ru
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Сегодня в театральном музее МДТ имени М. М. Бровуна открылась выставка в честь заслуженного артиста Украины, ветерана Великой Отечественной войны и сцены, ровесника Донецкой муздрамы Михаила Бондаренко. Он ушел из жизни ровно год назад.

Экспозиция отражает все пути Михаила Ивановича. Буквально за порогом музея - дверь с именной табличкой. А за ней всё так, как было в гримерной комнате актёра: на столике лампа, которая стояла у него в 60-70-е годы, парики, реквизит, соломенная шляпа, личные вещи – транзисторный приёмник, электробритва, пилочка для ногтей, складная вешалка – неизменная спутница на гастролях.

Гости могут увидеть составленное им расписание, множество записных книжек и трогательные сувениры, подаренные молодыми артистами.

На выставке представлен коллаж из фотографий – сцены из спектаклей разных лет, костюмы из таких постановок, как «Зелье» (Гусар), «Женитьба Фигаро» (Нотариус), «Ханума» (Старик). Отдельный стенд посвящен Михаилу Бондаренко – фронтовику-орденоносцу.

В этот же день пройдет премьерный показ первой виртуальной экскурсии, которая будет размещена на YouTube канале драмтеатра, и доступна к просмотру широкой зрительской аудитории в любое время.

Побывать на выставке в драмтеатре могут зрители, пришедшие на спектакли. Экспозиция будет работать до сентября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В драмтеатре Донецка открылась выставка памяти ровесника муздрамы - актера Михаила Бондаренко
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