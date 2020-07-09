2020-07-09T19:41:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Двухнедельная обсервация для сотрудников ОБСЕ будет отменена на территории ДНР

Отрицательный тест на коронавирус и повторный тест через 14 дней - условие этого
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Было решено отменить требование о прохождении сотрудниками ОБСЕ карантина при въезде в Республику. Фото: штаб "ООС"Было решено отменить требование о прохождении сотрудниками ОБСЕ карантина при въезде в Республику. Фото: штаб "ООС"
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Сотрудники СММ ОБСЕ будут освобождены от обязательной двухнедельной обсервации в ДНР при наличии у них документов, подтверждающих отрицательные результаты тестирования на COVID-19.

С соответствующей просьбой к представителям ДНР на заседании Контактной группы 25 июня обратился глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине посол Яшар Халит Чевик.

- Мы рассмотрели эту просьбу и в связи со смягчением режима повышенной готовности в Республике, а также, исходя из соображений нашего полного содействия СММ ОБСЕ, в выполнении ею своих функций по фиксации нарушений режима прекращения огня и последствий украинских обстрелов приняли решение упростить порядок допуска сотрудников миссии на территорию Республики, - заявила полномочный представитель Республики на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

При этом въезжающие лица предъявят отрицательные результаты теста на коронавирус, а также пройдут повторный тест через 14 дней.

Напоминаем, все въезжающие с украинской стороны должны иметь разрешение от Межведомственного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov. Обязательным условием также является двухнедельная бесплатная обсервация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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