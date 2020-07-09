2020-07-09T16:36:38+03:00
Происшествия

Спасатели не обнаружили взрывчатки в ТЦ «Континент»

Торговый центр вернулся к обычному режиму работы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Торговый центр вернулся к своей работе. Фото: continent.dn.uaТорговый центр вернулся к своей работе. Фото: continent.dn.ua
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Сотрудники МВД проверили торговый центр «Континент» в Донецке, взрывчатки не обнаружено. Проверку провли не один раз. Об этом сегодня заявили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

- Правоохранители закончили обследование территории ТЦ «Континент» на наличие потенциально опасных предметов. В ходе обследования взрывоопасные предметы и вещества обнаружены не были, – говорится в сообщении.

Звонок поступил в МЧС, сотрудники оперативно отреагировали, осмотрели весь комплекс. Все сотрудники, персонал и посетители эвакуированы, всего около 1200 – 1500 человек.

Ранее мы сообщали, что девушка сообщила об угрозе взорвать себя в ТЦ "Континент", который находится в центре города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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