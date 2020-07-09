Спасатели не обнаружили взрывчатки в ТЦ «Континент»
Сотрудники МВД проверили торговый центр «Континент» в Донецке, взрывчатки не обнаружено. Проверку провли не один раз. Об этом сегодня заявили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.
- Правоохранители закончили обследование территории ТЦ «Континент» на наличие потенциально опасных предметов. В ходе обследования взрывоопасные предметы и вещества обнаружены не были, – говорится в сообщении.
Звонок поступил в МЧС, сотрудники оперативно отреагировали, осмотрели весь комплекс. Все сотрудники, персонал и посетители эвакуированы, всего около 1200 – 1500 человек.
Ранее мы сообщали, что девушка сообщила об угрозе взорвать себя в ТЦ "Континент", который находится в центре города.
Читайте также
«Доживем ли мы когда-нибудь до мира?»: Прифронтовую Александровку Украина каждый день стирает с лица земли
«Комсомолка» вместе с волонтерами привезла помощь в обстреливаемое село (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU