Почти 1 500 человек пришлось эвакуировать из торгового центра «Континент»

9 Июль 2020 2020-07-09T15:37:21+03:00

1,5 тысячи человек были эвакуированы из здания. Фото: ДАН

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Будний день ТЦ «Континент» был сегодня нарушен угрозой девушки подорвать себя. На этот момент порядка 1500 человек находились в торговом центре «Континент». Все они были эвакуированы, сообщает ДАН.

- Звонок поступил в МЧС, они оперативно отреагировали, сейчас идет осмотр комплекса. Полностью все сотрудники, персонал и посетители эвакуированы, всего около 1200 – 1500 человек. На данный момент уже два этажа проверено идет проверка третьего, - директор ТЦ Евгений Скорик.

Сообщают, что обстановка вблизи «Континента» спокойная, сотрудники центра ожидают на улице возвращения на рабочие места.

Глава администрации Ворошиловского района города Владислав Латынцев сообщил, что причин для паники нет, а звонок с угрозой подрыва отрабатывается сейчас специалистами согласно регламента.

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ИСТОЧНИК KP.RU