В Донецке эвакуировали работников и посетителей торгового центра из-за угрозы взрыва
В одном из торговых центров Донецка произошел инцидент. Девушка угрожала взорвать себя на глазах у людей. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на информированный источник.
- Сегодня в торговом центре «Континент» девушка угрожала, что сейчас себя подорвет. Сотрудники МЧС эвакуировали всех работников и посетителей торгового центра, – говорится в сообщении.
На данный момент известно, что территория вокруг торгового центра оцеплена полицией. Также на месте находятся саперы. По предварительной информации - жертв нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU