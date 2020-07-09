В Донецке эвакуировали работников и посетителей торгового центра из-за угрозы взрыва

9 Июль 2020 2020-07-09T13:28:48+03:00

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В одном из торговых центров Донецка произошел инцидент. Девушка угрожала взорвать себя на глазах у людей. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на информированный источник.

- Сегодня в торговом центре «Континент» девушка угрожала, что сейчас себя подорвет. Сотрудники МЧС эвакуировали всех работников и посетителей торгового центра, – говорится в сообщении.

На данный момент известно, что территория вокруг торгового центра оцеплена полицией. Также на месте находятся саперы. По предварительной информации - жертв нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU