2020-07-09T13:28:48+03:00
Происшествия

В Донецке эвакуировали работников и посетителей торгового центра из-за угрозы взрыва

Сейчас территория оцеплена сотрудниками полиции
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Сотрудники МЧС эвакуировали всех работников и посетителей торгового центраСотрудники МЧС эвакуировали всех работников и посетителей торгового центраФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В одном из торговых центров Донецка произошел инцидент. Девушка угрожала взорвать себя на глазах у людей. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на информированный источник.

- Сегодня в торговом центре «Континент» девушка угрожала, что сейчас себя подорвет. Сотрудники МЧС эвакуировали всех работников и посетителей торгового центра, – говорится в сообщении.

На данный момент известно, что территория вокруг торгового центра оцеплена полицией. Также на месте находятся саперы. По предварительной информации - жертв нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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