2020-07-09T11:32:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: В Республике выявлены 29 случаев заражения Covid19

Министр здравоохранения прогнозирует, что заболеваемость пойдет на спад
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Люди ждут окончательного снятия всех ограничений. Фото: Евгении КаЛюди ждут окончательного снятия всех ограничений. Фото: Евгении Ка
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Двадцать девять случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в ДНР за минувшие сутки.

- За последние сутки в ДНР выявлено 29 новых случаев COVID-19, — сообщили в министерстве здравоохранения Республики. - Кроме того, в указанный период отмечено 24 случая выздоровления.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа был диагностирован в ДНР 31 марта текущего года. С учетом последних данных, в стране подтверждено 1319 случаев заболевания: выздоровели 594 человека, на лечении 647, умерли 78.

- Сейчас мы ожидаем, что коронавирусная инфекция постепенно пойдет на спад. Но быстро это не произойдет. Будут появляться новые очаги, где-то будут болеть родственники, где-то медработники… Пока большая часть населения не переболеет вирусом, я думаю, эпидемия не остановится, - сказала министр здравоохранения Ольга Долгошапко в интервью "КП".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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