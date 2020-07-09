Коронавирус в ДНР: В Республике выявлены 29 случаев заражения Covid19

9 Июль 2020 2020-07-09T11:32:10+03:00

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Двадцать девять случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в ДНР за минувшие сутки.

- За последние сутки в ДНР выявлено 29 новых случаев COVID-19, — сообщили в министерстве здравоохранения Республики. - Кроме того, в указанный период отмечено 24 случая выздоровления.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа был диагностирован в ДНР 31 марта текущего года. С учетом последних данных, в стране подтверждено 1319 случаев заболевания: выздоровели 594 человека, на лечении 647, умерли 78.

- Сейчас мы ожидаем, что коронавирусная инфекция постепенно пойдет на спад. Но быстро это не произойдет. Будут появляться новые очаги, где-то будут болеть родственники, где-то медработники… Пока большая часть населения не переболеет вирусом, я думаю, эпидемия не остановится, - сказала министр здравоохранения Ольга Долгошапко в интервью "КП".

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ИСТОЧНИК KP.RU