Погода в Донецке на день: 9 июля дончан ждет +26
Африканская жара, навалившаяся на Донбасс в последнюю неделю и высушившая травы до желтизны, ненадолго отступила. Вчерашний день принес дончанам долгожданную свежесть и дождь.
Сегодня, 9 июля, нас ждут комфортные +26 и переменная облачность. Днем осадков синоптики нам не обещают.
Ветер северо-западный до пяти метров в секунду. Атмосферное давление 741 мм рт ст.
Вечером температура воздуха будет +14. Такую передышку от жары нам обещают на неделю, а со следующего понедельника добавятся еще и дожди с грозами.
9 июля отмечается день иконы Тихвинской Божьей Матери. Также в этот день почитается память преподобного Давида Солунского. В народе святого называют Земляничником, так как к этому времени поспевает земляника.
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ИСТОЧНИК KP.RU