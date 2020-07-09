Погода в Донецке на день: 9 июля дончан ждет +26

9 Июль 2020 2020-07-09T07:54:05+03:00

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Африканская жара, навалившаяся на Донбасс в последнюю неделю и высушившая травы до желтизны, ненадолго отступила. Вчерашний день принес дончанам долгожданную свежесть и дождь.

Сегодня, 9 июля, нас ждут комфортные +26 и переменная облачность. Днем осадков синоптики нам не обещают.

Ветер северо-западный до пяти метров в секунду. Атмосферное давление 741 мм рт ст.

Вечером температура воздуха будет +14. Такую передышку от жары нам обещают на неделю, а со следующего понедельника добавятся еще и дожди с грозами.

9 июля отмечается день иконы Тихвинской Божьей Матери. Также в этот день почитается память преподобного Давида Солунского. В народе святого называют Земляничником, так как к этому времени поспевает земляника.

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ИСТОЧНИК KP.RU