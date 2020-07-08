Украинская армия обстреляла Донецк из минометов рано утром – пока не наступила жара

8 Июль 2020 2020-07-08T11:32:40+03:00

По поселкам на окраине столицы ДНР было выпущено 27 мин

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Сегодня рано утром ВСУ обстреляли из минометов северную окраину Донецка и окрестности села Яковлевка под Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- С 05:15 до 07:25 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ в направлении района «Вольво-Центр», села Спартак на севере Донецка и села Яковлевка под Ясиноватой. Выпущено 27 мин калибром 82 и 120 мм, – сказано в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Тем временем, в представительстве ДНР в СЦКК привели статистику обстрелов в минувший день. И опять-таки под огнем украинских военных на донецком направлении оказались район «Вольво-Центра», село Спартак и поселок Каштановое в предместьях Ясиноватой.

По ним было выпущено 20 мин и гранат. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв и разрушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU