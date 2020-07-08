2020-07-08T10:36:24+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки выписаны 12 жителей, которые вылечились от COVID-19

Коронавирусом в ДНР за это время заболели 26 человек
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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От коронавируса в ДНР вылечились 570 человекОт коронавируса в ДНР вылечились 570 человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 26 жителей. При этом 12 человек вылечились от COVID-19, а один житель умер. Всего на 8 июля медики зарегистрировали 1290 случаев коронавируса в ДНР.

- 26 случаев заболевания COVID-19 выявлены у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Среди них 4 медицинских работника и 1 ребенок – к нему вирус передался от родителей. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки выписали из больниц 12 человек. Таким образом, общее число выписавшихся после излечения – 570 человек. На лечении сейчас находятся 642 жителя.

К сожалению, в минувшие сутки один житель умер от COVID-19 – мужчина в возрасте 63 лет. Всего медики зафиксировали 78 летальных случаев в ДНР от опасной инфекции.

Тем временем, в ДНР с 1 июля значительно смягчили ограничения из-за угрозы инфекции. В частности, разрешен выезд на территорию РФ всех жителей – без ограничений. А на морской курорт в Седово в пансионаты приехали 7 тысяч отдыхающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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