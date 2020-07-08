2020-07-08T09:12:14+03:00
Политика

Погода в Луганске на день: 8 июля ожидаются гроза, град и жара до 32 градусов

Ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Из-за жары на территории ЛНР горят поля. Фото МЧС ЛНРИз-за жары на территории ЛНР горят поля. Фото МЧС ЛНР
Изменить размер текста:

8 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами слабый кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 9-14 м/с, утром и днем при грозе местами шквалистое усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 27-32 градуса тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - 28-30 градусов выше нуля.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют днем до плюс 29-31 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 8 июля – 03:48, время захода – 21:05. Продолжительность светового дня составит 17 часов 17 минут.

9 июля местами пройдут слабые кратковременные дожди, 10 июля – без осадков. Температурный фон значительно не изменится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кобцева: Киев сделал многообещающие заявления по открытию КПП у Счастья и Золотого

Но дальше слов дело пока не пошло (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецк через КПП «Еленовка» пропустили около 50 человек, которые застряли в буферной зоне
Погода в Луганске на день: 8 июля ожидаются гроза, град и жара до 32 градусов
Погода в Донецке на день: 8 июля будет кратковременный дождь, гроза и до +31 градуса
В Новотроицком жители потребовали от Киева вывести националистов, которые их терроризируют
Кобцева: Киев сделал многообещающие заявления по открытию КПП у Счастья и Золотого
Донецк принял поединки по армейскому рукопашному бою
В Донецке за неделю родилось 58 малышей
Комендантский час в ДНР могут сократить
В Донбассе украинские боевики сожгли тайник с украденными боеприпасами
В ДНР двое водителей от жары потеряли сознание
В ДНР два фельдшера скорой, выезжавших к больным коронавирусом, награждены посмертно
В ДНР штаб по коронавирусу одобрил въезд с украинской стороны для 200 человек
Под Донецком открыли КПВВ «Еленовка»
За сутки коронавирус в ДНР выявили еще у 22 человек
Погода в Луганске на день: 7 июля будет переменная облачность, до + 40 градусов
Погода в Донецке на день: 7 июля небо будет ясным, воздух прогреется до +37
На стене многоэтажки в центре Макеевки художники нарисовали портрет выдающегося военачальника Михаила Данилова
Киевские силовики помешали работе ОБСЕ в районе Золотого
В ДНР планируют создать собственный туристический центр
Дарья Морозова: «Регулярность открытия КПП будет зависеть от того, следуют ли граждане установленным процедурам»
На водохранилище в ЛНР спасли четверых подростков, которые уплыли далеко от берега
В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля
Массированному ночному обстрелу предшествовала пьяная драка и перестрелка в подразделении ВСУ вблизи Горловки
У Харцызска появится новый официальный гимн
В ДНР арестован террорист Григорий Синченко