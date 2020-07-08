Погода в Луганске на день: 8 июля ожидаются гроза, град и жара до 32 градусов

8 Июль 2020 2020-07-08T09:12:14+03:00

Ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду

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8 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами слабый кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 9-14 м/с, утром и днем при грозе местами шквалистое усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 27-32 градуса тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - 28-30 градусов выше нуля.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют днем до плюс 29-31 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 8 июля – 03:48, время захода – 21:05. Продолжительность светового дня составит 17 часов 17 минут.

9 июля местами пройдут слабые кратковременные дожди, 10 июля – без осадков. Температурный фон значительно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU