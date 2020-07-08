2020-07-08T07:03:47+03:00
Политика

Кобцева: Киев сделал многообещающие заявления по открытию КПП у Счастья и Золотого

Но дальше слов дело пока не пошло
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Кобцева: Киев сделал многообещающие заявления по открытию КПП у Счастья и Золотого. Фото: ЛИЦКобцева: Киев сделал многообещающие заявления по открытию КПП у Счастья и Золотого. Фото: ЛИЦ
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Представители Украины в Контактной группе во время видеоконференции сделали многообещающие заявления по возможному открытию новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья. Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы Республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

- Четкой договоренности и позиции по одновременному открытию пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое» пока нет. Были сделаны определенные многообещающие заявления по возможному открытию этих пунктов пропуска, но посмотрим, какие будут сделаны заявления в лице первого заместителя главы украинской делегации, вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» во время работы Контактной группы 8 июля, - сказала Ольга Кобцева.

В ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. В сентябре 2017 года представители ЛНР на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам предлагали украинской стороне открыть пункт пропуска через линию соприкосновения в районе Счастья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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