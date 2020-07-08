Погода в Донецке на день: 8 июля будет кратковременный дождь, гроза и до +31 градуса

8 Июль 2020 2020-07-08T08:11:28+03:00

В Донецке на смену засухе и жаре идут небольшие дожди и более прохладная погода Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке будет дуть ветер со скоростью до 8 метров в секунду

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8 июля в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Утром температура воздуха составит от +22 до +26 градусов. Днем воздух прогреется до 29 — 31 градуса выше нуля. Вечером ожидается +29... +24.

Ветер будет дуть в западном и северо-западном направлении со скоростью от 3 до 8 м/с.

8 июля чтят память святых Петра и Февронии Муромских. Они олицетворяют искреннюю любовь, супружеское счастье и верность друг другу. По народным приметам жара в этот день – 40 дней продлится засушливая погода. День сухой и жаркий – летом будет мало грибов. Дождь пошел – ожидается много меда. Северный ветер подул – к ясным денькам. Восточный ветер – к дождю.

9 июля осадков не ожидается. Будет не так жарко, как в предыдущие дни. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU