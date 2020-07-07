2020-07-07T22:22:15+03:00
Спорт

Донецк принял поединки по армейскому рукопашному бою

Схватки происходили между спортсменами и военнослужащими
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Донецк принял поединки по армейскому рукопашному бою. Фото: ЦСКАДонецк принял поединки по армейскому рукопашному бою. Фото: ЦСКА
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В Донецке состоялись первые посткарантинные учебно-тренировочные схватки по армейскому рукопашному бою (АРБ). Они прошли на разминочном стадионе РСК «Олимпийский» среди допризывной молодежи и военнослужащих. В них приняли участие 78 спортсменов из спортклубов Донецка, Моспино, Макеевки, Ясиноватой, Горловки и других городов ДНР, а также военнослужащие из различных частей и подразделений.

- АРБ - это спорт защитников Отечества. Центральный спортивный клуб армии ДНР активно развивает русские виды спорта - самбо, боевое самбо, АРБ. Армейский рукопашный бой очень популярен в ДНР - в наши секции приходит очень много молодежи, - рассказал подполковник, председатель правления Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Владимир Ткачук.

Армейский рукопашный бой, зародившийся в России и ставший одной из визитных карточек российского спорта, отличается от других видов единоборств. Он объединил самые эффективные приемы самбо, рукопашный бой и другие контактные виды спорта. В АРБ вошла техника удара руками, ногами, разрешены удары в партере «после 18 лет». Один из главных моментов - АРБ учит защищаться и атаковать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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