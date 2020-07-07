Комендантский час в ДНР могут сократить

7 Июль 2020 2020-07-07T21:51:07+03:00

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Глава Республики Денис Пушилин вместе с силовиками прорабатывает возможность сокращение комендантского часа в ДНР. Об этом он заявил 7 июля во время визита в Старобешевский район на агрофирме «Горняк».

- Комендантский час в Седово сокращен с двенадцати ночи до четырех утра. По основной территории Республики сейчас прорабатываем вопрос, скорее всего сократим. Полностью отменить не получится: слишком много препятствий по безопасности, - сказал Денис Владимирович.

Сейчас комендантский час в ДНР действует с 23.00 до 4.00 (совпадает с мск). Исключение составляют церковные праздники, такие как Пасха и Рождество, новогодняя ночь и отдельные государственные праздники, в которые комендантский час может быть отменен решением руководства Республики. В этом году из-за пандемии его пока не отменяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU