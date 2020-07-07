В Донбассе украинские боевики сожгли тайник с украденными боеприпасами

7 Июль 2020 2020-07-07T16:10:37+03:00

Так они пытались скрыть улики

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Украинские боевики подожгли тайник с украденными ими боеприпасами для скрытия улик от комиссии оперативно-тактической группировки «Север». Об этом сегодня сообщили в Народной милиции ЛНР.

- Комиссия штаба во главе с начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения группировки выявила в 3-м батальоне 25-й бригады недостачу 5 тысяч патронов калибра 5,45 миллиметров и 60 выстрелов ВОГ, - говорится в сообщении.

Причастные к хищению военнослужащие прятали украденные боеприпасы в тайнике в районе поселка Мироновский для последующего вывоза из зоны «ООС» и продажи.

- С целью уничтожить вещественные доказательства преступники подожгли сухую траву, возникший пожар привел к подрыву боеприпасов, - рассказали в Народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU