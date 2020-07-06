2020-07-06T16:14:07+03:00
Политика

Как в Республике проходит уборка урожая: фоторепортаж

В уборочной кампании планируется задействовать больше двух тысяч единиц техники
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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10 июля пройдет празднование «Республиканского дня поля – 2020»10 июля пройдет празднование «Республиканского дня поля – 2020»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Начало уборки урожая в сельхозпредприятии «Агроцех» приехал проконтролировать министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики – Артем Крамаренко.

В Республике проходит уборка урожая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Республике проходит уборка урожаяФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Предприятие «Агроцех» специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых, технических и овощных культур. В этом году было засеяно 630 гектаров – на 36 процентов больше, чем в прошлом.

В Республике проходит уборка урожая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Республике проходит уборка урожаяФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По словам рабочих, объемы выращиваемой продукции с каждым годом увеличиваются, что позволяет насытить рынок продукцией собственного производителя, которая в разы дешевле привозной. С недавнего времени предприятие выращивает клубнику и малину, которые продают в два раза дешевле импортируемой.

В Республике проходит уборка урожая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Республике проходит уборка урожаяФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Министр, вместе с главой администрации Макеевки побеседовали с рабочими об актуальных проблемах, пообещали им прислать в помощь агрономов, которых сейчас не хватает. Гости также оценил качество подкормки культур, состояние пшеницы, полей и садов.

В Республике проходит уборка урожая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Республике проходит уборка урожаяФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

— Сейчас филиалом российского Международного расчетного банка уже рассматриваются первые заявки от сельхозпроизводителей для приобретения сельскохозяйственной техники. Ждем решения банка, чтобы выйти на финальную сделку, — сказал Артем Крамаренко.

В Республике проходит уборка урожая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Республике проходит уборка урожаяФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

10 июля в Тельмановском районе пройдет празднование «Республиканского дня поля – 2020».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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