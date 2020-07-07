В ДНР двое водителей от жары потеряли сознание

7 Июль 2020 2020-07-07T15:12:45+03:00

Во время жары ДТП происходят чаще

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В Республике стоит жара. Водителям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо проявлять к своему здоровью особое внимание. Об этом сообщили в МВД ДНР.

В качестве примеров приведены аварии, произошедшие на прошлой неделе в Макеевке и Шахтерске. Водители потеряли сознание за рулем. В неуправляемом состоянии машины выбросило на обочину. Оба пострадали.

- Госавтоинспекция призывает водителей постоянно контролировать свое самочувствие, не управлять машиной в болезненном или утомленном состоянии, а также под воздействием лекарств, снижающих быстроту реакции и внимание, - рекомендовали в МВД.

В ГАИ напомнили о необходимости проверять уровень масла, давление в шинах, обращать внимание на исправность системы охлаждения двигателя и тормозных колодок. Парковать авто рекомендуется в тенистой местности, а перед началом движения проветрить салон.

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ИСТОЧНИК KP.RU