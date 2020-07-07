2020-07-07T12:57:00+03:00
Политика

В ДНР штаб по коронавирусу одобрил въезд с украинской стороны для 200 человек

Об этом сообщила депутат Народного Совета Юлия Крюкова
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Штаб по коронавирусу одобрил въезд с украинской стороны для 200 человек. Фото: ДАНШтаб по коронавирусу одобрил въезд с украинской стороны для 200 человек. Фото: ДАН
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Около 200 человек получили разрешения на въезд в ДНР через КПВВ «Еленовка». Об этом сообщила депутат Народного Совета Юлия Крюкова (фракция «Донецкая Республика»).

Как сообщала «КП» ранее, контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка» возобновил свою работу после девяти дней перерыва. Въезжают в Республику по спискам Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

- Ориентировочно сегодня должны въехать 190 человек. Все проходит в штатном режиме, - сказала парламентарий.

Все лица, которые прибыли на территорию Республики со стороны Украины, обязательно должны провести две недели на карантине. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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