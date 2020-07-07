2020-07-07T12:36:05+03:00
Политика

Под Донецком открыли КПВВ «Еленовка»

Контрольный пункт «Еленовка» работает на въезд и выезд
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Под Донецком открыли КПВВ «Еленовка»Под Донецком открыли КПВВ «Еленовка»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня, 7 июня, контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка» возобновил свою работу после девяти дней перерыва.

Движение открыто в обе стороны с 9.00 до 18.00. Последующие дни работы, согласно Указу Главы ДНР, будет определять Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Все лица, которые прибыли на территорию Республики со стороны Украины, обязательно должны провести две недели на карантине. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной.

Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 – на въезд. Но 28 июня работа контрольно-пропускного пункта вновь была приостановлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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