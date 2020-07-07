2020-07-07T10:00:57+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 7 июля будет переменная облачность, до + 40 градусов

В Луганске будет дуть юго-восточный ветер, порывами до 18 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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7 июля в Луганске будет 40 градусов жары7 июля в Луганске будет 40 градусов жарыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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7 июля в ЛНР температура воздуха днем будет до 40 градусов жары. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит днем - 40 градусов жары.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 37-39 градусов.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют на уровне 36-38 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, 8 июля местами ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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