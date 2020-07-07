Погода в Донецке на день: 7 июля небо будет ясным, воздух прогреется до +37

7 Июль 2020 2020-07-07T09:16:56+03:00

7 июля в Донецке небо будет ясным, воздух прогреется до +37 Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке будет дуть юго-восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 7 июля небо будет ясным. Без осадков.

Синоптики гидрометцентра МЧС ДНР прогнозирую температуру воздуха уровне на уровне полюс 35-37 градусов.

- В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду, - добавили в гидрометцентре МЧС.

В этот день отмечается Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это один из самых почитаемых народом праздников. С 7 июля наши предки начинали сенокос. Они заметили, если на Ивана сильная роса - к урожаю огурцов. В прежние времена говорили, если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить. Дождь на Ивана Купала считался благодатным.

По прогнозам синоптиков, 8 июля станет прохладнее на 5-6 градусов, ожидается переменная облачность.

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ИСТОЧНИК KP.RU