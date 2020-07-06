2020-07-06T23:00:21+03:00
Звезды

На стене многоэтажки в центре Макеевки художники нарисовали портрет выдающегося военачальника Михаила Данилова

Граффити украсило дом на проспекте, названном в честь героя
Екатерина Сорока
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52-й дивизии Данилова было присвоено почетное наименование «Макеевская». Фото: ОДДР52-й дивизии Данилова было присвоено почетное наименование «Макеевская». Фото: ОДДР
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На стене многоэтажки в Макеевке появилось граффити с портретом выдающегося советского военачальника, генерал-майора Михаила Матвеевича Данила. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного движения «Донецкая Республика».

— Когда возникла идея разместить в городе портрет героя Великой Отечественной войны, Михаил Матвеевич Данилов был выбран неслучайно. Во-первых, его боевой путь тесно связан с Макеевкой. Во-вторых, проспект генерала Данилова – центральная часть города, через которую проходит одна из республиканских трасс. Дом, где нарисовали граффити, расположен вдоль трассы так, что изображение могут рассмотреть все проезжающие, — говорится в сообщении.

Михаил Матвеевич Данилов прошел Великую Отечественную войну от начала и до конца. Он участвовал во многих крупных сражениях, в том числе в Донбасской наступательной операции. 54-я гвардейская дивизия под его командованием в 1943 году освободила Иловайск, Макеевку и Сталино (Донецк).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
На стене многоэтажки в центре Макеевки художники нарисовали портрет выдающегося военачальника Михаила Данилова
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