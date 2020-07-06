У Харцызска появится новый официальный гимн

6 Июль 2020 2020-07-06T14:33:05+03:00

Автором нового гимна может стать каждый желающий. Для этого нужно лишь поучаствовать в конкурсном отборе

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Администрация Харцызска объявила о старте конкурса среди музыкантов для создания официального гимна города. Его автором может стать каждый желающий, профессиональный музыкант или самоучка. Об этом стало известно из положения о проведении конкурса, утвержденное главой администрации города.

— Гимн должен представлять собой музыкально-поэтическое произведение, либо только поэтическое, продолжительностью до четырех минут, предназначенное для сольного или хорового исполнения на русском языке, — говорится в сообщении. — каждый участник может представить на конкурсе несколько вариантом гимна, как в текстовом формате, так и в музыкальном файле формата МР3.

Конкурс будет проводится с 1 июля по 10 августа. За это время нужно подготовить музыку и оригинальный текст будущего гимна и отправить его на конкурсе. Детальнее обо всех деталях проведения конкурса можно узнать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU