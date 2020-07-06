2020-07-06T14:06:30+03:00
Политика

Жители Голубовского покидают свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны Украины

На прошлой неделе украинские силовики почти круглосуточно обстреливали населенный пункт
Екатерина Сорока
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Ранее сообщалось, что в результате обстрела Голубовского ранения получила мирная жительница. Фото: Представительство ЛНР в СЦККРанее сообщалось, что в результате обстрела Голубовского ранения получила мирная жительница. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК
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Жители поселка Голубовского бросают свои дома, а оставшиеся вынуждены постоянно прятаться в подвалах из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщила заведующая сектором по обеспечению жизнедеятельности поселка Алла Ключкова.

Со слов женщины, Голубовское почти круглосуточно обстреливается украинскими силовиками. Улицы Артема уже практически нет. Люди покидают свои дома и переезжают на соседние улицы или в ближайший Кировск.

— Теперь вот очень страдает улица Шевченко, улица Юбилейная, Совхозная, — добавила Ключкова. — Здесь в поселке нет военных, все это прекрасно знают, просто идет целенаправленное уничтожение жителей. Стреляют украинские военные не прицельно, поэтому никто в поселке не чувствует себя в безопасности

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ИСТОЧНИК KP.RU

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